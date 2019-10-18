Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Жовтень 2019, Київ 20:05
ВИПУСКИ ПРОГРАМИ «СХЕМИ»

Друг Путіна Дерипаска вивозить кварцити з України в РФ, де вони потрапляють в оборонку («СХЕМИ» | №233)

Дивитись коментарі

Щороку сотні тисяч тонн корисних копалин з українських надр вивозять у Європу, Туреччину, Китай. До Революції гідності значна їхня частина потрапляла і в Росію. Втім, остаточно торгувати з державою, офіційно визнаною країною-агресором, Україна не припинила і досі. Попри формальний вихід росіян із українського бізнесу, деякі з них залишились працювати тут під цілком легальним прикриттям. Серед них – наближений до президента Росії Путіна російський олігарх Олег Дерипаска. Як встановили «Схеми», Служба безпеки України посприяла його фірмам в обході санкцій – і тепер український високоякісний кварцит не просто вивозиться вагонами в Росію, але й потрапляє у систему російського оборонного комплексу для виробництва російської зброї.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG