Кіпр відкличе видане за інвестиції громадянство 26 осіб, зокрема 9 росіян

Кіпр відкличе 26 паспортів, виданих іноземцям в обмін на інвестиції, повідомляють західні видання з посиланням на голову кіпрського МВС Константіноса Петрідеса.

За даними агенцій, громадянство втратять дев’ять росіян, вісім камбоджійців, п’ять китайців, двоє кенійців, один іранець і один малайзієць. Кіпрські паспорти вилучать також у членів їхніх сімей.

За словами міністра, уряд також додатково перегляне видачу ще чотирьох тисяч паспортів іноземцям.

Громадянство Кіпру дозволяє без віз відвідувати країни Євросоюзу. Для отримання паспорта необхідно вкласти два мільйони євро в нерухомість країни або 2,5 мільйона євро в компанії чи державні облігації.

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Згідно з даними, наданими парламентом Кіпру, починаючи з 2008 року кіпрське громадянство отримали 1685 іноземних інвесторів із країн колишнього СРСР, а також з Китаю, Ірану й Саудівської Аравії. Крім того, громадянство присвоєно членам їх сімей (1651 особа). Приплив інвестицій від цієї схеми оцінюється більш ніж у 4,5 мільярда євро.

У 2018 році стало відомо, що російський бізнесмен Олег Дерипаска, який перебуває під санкціями США, отримав громадянство Кіпру в обмін на інвестиції в економіку острова.