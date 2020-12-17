Bloomberg: ЄС повідомив США про вплив Дерипаски на «Русал»

Євросоюз надав Вашингтону дані про те, російський бізнесмен Олег Дерипаска, який перебуває у санкційному списку Вашингтону, продовжує контролювати бізнес корпорації «Русал» та її материнської компанії En+. Це порушує угоду про зняття обмежень з цих компаній після того, як частка Дерипаски в них опустилася нижче 50 відсотків, повідомляє Bloomberg з посиланням на американських і європейських чиновників.

Агентство зазначає, що мільярдер використовує співробітників компанії для підтримки своїх інтересів та інтересів Кремля.

За даними Bloomberg, європейські чиновники повідомили США про те, що Дерипаска на початку 2020 року доручив керівництву «Русала» та En+ чинити тиск на американську і британську владу, щоб не допустити доступу на ринок китайського алюмінію. Агентство пише, що Москва не могла вирішити це питання з Пекіном безпосередньо, оскільки закуповує у Китаю медичні товари для боротьби з коронавірусом. При цьому агентство зазначає, що багато європейських компаній теж не підтримують імпорт алюмінію з Китаю.

Джерела Bloomberg також відзначають, що Дерипаска нібито дав вказівку «Русалу» розгорнути інформаційну кампанію проти «Норнікелю» і його президента Володимира Потаніна після розливу палива під Норильському. «Русал», – другий за величиною акціонер «Норнікеля» після Потаніна.

Представники Дерипаски заявили Bloomberg, що інформація про подальший контроль бізнесмена над «Русалом» та En+ не відповідає дійсності.

Дерипаска і його компанії опинилися під санкціями США у 2018 році. В обмін на зняття санкцій з компаній Дерипаска погодився стати їх міноритарним акціонером. За підрахунками Forbes, за рік статки бізнесмена скоротилося на 500 мільйонів доларів.

Американські ЗМІ стверджували, що насправді мільярдер і його родичі зберегли контроль над «Русалом».