У понеділок, 14 жовтня, у центрі Києва пройшла акція «Ні капітуляції». Активісти спочатку зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченкові, звідти рушили маршем до майдану Незалежності, де й провели мітинг. Під кінець частина учасників акції піднялася на вулицю Банкову, до Офісу президента. Там активісти розклеїли стіни будівлі наліпками. Серед вимог протестувальників – заборона запровадження особливого статусу для окупованих регіонів Донбасу, заборона амністії для бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР» та відмова від відведення українських військ від лінії розмежування.