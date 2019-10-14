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14 Жовтень 2019, Київ 22:49
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У Києві пройшов марш «Ні капітуляції» – відео

У Києві пройшов марш «Ні капітуляції» – відео
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У понеділок, 14 жовтня, у центрі Києва пройшла акція «Ні капітуляції». Активісти спочатку зібралися біля пам’ятника Тарасу Шевченкові, звідти рушили маршем до майдану Незалежності, де й провели мітинг. Під кінець частина учасників акції піднялася на вулицю Банкову, до Офісу президента. Там активісти розклеїли стіни будівлі наліпками. Серед вимог протестувальників – заборона запровадження особливого статусу для окупованих регіонів Донбасу, заборона амністії для бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР» та відмова від відведення українських військ від лінії розмежування.

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