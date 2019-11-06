Антикорупційний суд пояснив, чому зобов’язав НАБУ відкрити провадження щодо Кличка

Вищий антикорупційний суд України зобов’язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження щодо київського міського голови Віталія Кличка.

6 листопада пресслужба ВАКС повідомила, що 18 жовтня суддя частково задовольнив скаргу про бездіяльність керівника головного підрозділу детективів НАБУ.

«Судове рішення у цій частині мотивоване тим, що обов’язок слідчого прийняти заяву про вчинення кримінального правопорушення та впродовж 24 годин внести за цією заявою відомості до ЄРДР виникає незалежно від обґрунтованості або необґрунтованості такої заяви, а також від того, чи подана ця заява із порушенням або дотриманням територіальної чи предметної підслідності», – пояснили у ВАКС.

Згідно із судовим рішенням, неназванний скаржник звинувачує Кличка, двох заступників голови Київської міської державної адміністрації, заступника директора з виробничих питань комунального підприємства «Київреклама», начальника управління з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради в низці злочинів.

Мова йде про можливе зловживання владою, прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, протидію законній господарській діяльності, невиконання судового рішення, службове підроблення, приховування злочину, сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх діяльності, державну зраду й перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій та громадських організацій.

Кличко наразі не коментував відкриття кримінального провадження стосовно нього.