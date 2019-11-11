ВАКС заочно заарештував ексголову НКРЕКП у справі про «Ротердам+» – САП

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала колишнього голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заявляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Про це у САП повідомили за годину після того, як сповістили про аналогічне рішення щодо колишнього заступника відділу енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського.

«Таким чином, апеляційна палата ВАКС скасувала рішення суду першої інстанції, якими було відмовлено прокурорам САП та детективам НАБУ у задоволенні клопотань про обрання вказаним особам запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою у зв'язку з міжнародним розшуком», – йдеться в заяві прокуратури.

Зі свого боку адвокатка Вовка та Бутовського Ірина Одинець назвала суд «упередженим», а його рішення «серйозним аргументом на корить повної політичної вмотивованості справи і упередженості слідства».

Дмитро Вовк внесений до бази даних розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ. Датою його зникнення зазначене 14 липня 2019 року. У вересні 2019 року голова САП Назар Холодницький заявив, що Вовк перебуває в Брюсселі.

У серпні 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+». Серед них був і колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк. Він очолював комісію з грудня 2014 по червень 2018 року.

Як вказано у повідомленні НАБУ, цих людей підозрюють у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.