Фігурант справи «Роттердам+» Вовк заявив, що не готовий повертатися до України

Фігурант так званої справи «Роттердам+», колишній голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк заявив, що не готовий повертатися до України.

«Я не готовий приїжджати, поки голова офісу президента керує НАБУ, САП та судовою системою. При президенті Зеленському в суди дзвонять інші люди. І [бізнесмену Ігорю] Коломойському, схоже, це дуже подобається. У мене немає «баришівських» чи «солом’янських» судів, немає такого «Богдана» чи «Ситника», тому вважаю за краще перебувати в країні, де закон і право не порожній звук. Я б із задоволенням прибув на суд. Але не готовий брати участі в судилищі», – розповів Вовк у Facebook.

Офіс президента наразі не коментував слова колишнього голови НКРЕКП.

За даними ЗМІ, Вовк виїхав з України понад рік тому.

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам +». Як твердить слідство, вони завдали споживачам електроенергії збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.

Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк, іще один із шести підозрюваних, відкидає звинувачення Національного антикорупційного бюро України.

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова також назвала підозри безпідставними.

У березні 2016 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову формулу розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, одним із елементів якої була й вартість вугілля для ТЕС у вугільних хабах у портах Роттердам, Амстердам і Антверпен у Нідерландах і його доставки в Україну; цю формулу неформально охрестили «Роттердам +». За повідомленнями, ця формула була вигідною для енергогенерувальних підприємств (значною частиною яких володіють компанії Ріната Ахметова) і невигідною для підприємств із великим енергоспоживанням (яких багато серед активів Ігоря Коломойського). Споживання населенням ця формула не стосувалася.