Суд відпустив підозрюваного в справі «Роттердам+» під заставу

Солом’янський районний суд Києва відпустив під заставу підозрюваного в справі «Роттердам+» Тараса Ревенка, експосадовця Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг. Впродовж п’яти днів він має заплатити майже два мільйони гривень застави.

До 10 жовтня йому заборонено покидати межі Києва без дозволі слідчих.

Водночас прокуратура просила про арешт на 60 діб з альтернативою застави у п’ять мільйонів гривень.

9 серпня суд дозволив вийти під заставу у два мільйони колишньому члену НКРЕКП Володимиру Євдокимову. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про 50 мільйонів гривень застави.

Днем раніше детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам +». Як твердить слідство, вони завдали споживачам електроенергії збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.

Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк, іще один із шести підозрюваних, відкидає звинувачення Національного антикорупційного бюро України.

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова також назвала підозри безпідставними.

У березні 2016 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову формулу розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, одним із елементів якої була й вартість вугілля для ТЕС у вугільних хабах у портах Роттердам, Амстердам і Антверпен у Нідерландах і його доставки в Україну; цю формулу неформально охрестили «Роттердам +». За повідомленнями, ця формула була вигідною для енергогенерувальних підприємств (значною частиною яких володіють компанії Ріната Ахметова) і невигідною для підприємств із великим енергоспоживанням (яких багато серед активів Ігоря Коломойського). Споживання населенням ця формула не стосувалася.