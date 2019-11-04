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04 листопада 2019, Київ 19:21
Новини | Політика

Головою НКРЕКП став Валерій Тарасюк

У Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, новий голова

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Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом таємного голосування обраний Валерій Тарасюк.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив його членом НКРЕКП.

Тарасюк народився в 1976 році у селищі Казанка Миколаївської області. У 1998 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

До Тарасюка НКРЕКП очолювала Оксана Кривенко. Вона працювала на посаді з травня 2018 року.

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