Головою НКРЕКП став Валерій Тарасюк

Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, шляхом таємного голосування обраний Валерій Тарасюк.

29 жовтня президент України Володимир Зеленський призначив його членом НКРЕКП.

Тарасюк народився в 1976 році у селищі Казанка Миколаївської області. У 1998 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

До Тарасюка НКРЕКП очолювала Оксана Кривенко. Вона працювала на посаді з травня 2018 року.