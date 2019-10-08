АМКУ відкрив провадження проти компанії Ахметова через «зловживання монопольним становищем»

Антимонопольний комітет України (АМКУ) відкрив антимонопольне розслідування проти найбільшого в країні виробника енергії, компанії ДТЕК, що належить мільярдеру Рінату Ахметову.
У заяві, розміщеній 7 жовтня на сайті регулятора, АМКУ звинувачує дочірню компанію «ДТЕК Західенерхо», у «зловживанні монопольним становищем».
Як вважає АМКУ, дочірня компанія «ДТЕК Західенерхо» використовує ситуацію, за якої на неї припадає близько 90% виробництва електроенергії у трьох регіонах, що входять до так званого «Бурштинського енергоострова».
«Це особлива зона на Заході України в межах Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей. Історично склалося, що ця територія об’єднана з європейськими енергосистемами, але від’єднана від «материкової» України», – пояснює регулятор.
У заяві ДТЕК з цього приводу звинувачення названі безпідставними, а розслідування в компанії вважають «штучним адміністративним втручанням у ринкову конкуренцію».
У серпні Національне антикорупційне бюро звинуватило посадовців ДТЕК у маніпулюванні тарифами на електроенергію, вироблену з вугілля. За даними НАБУ, таке маніпулювання здійснювалося спільно з чиновниками НКРЕКП (Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг) і нібито змусило споживачів переплатити 747 мільйонів доларів у 2016 і 2017 роках. Сама компанія ДТЕК нібито отримала 560 мільйонів доларів від реалізації цієї схеми.
Компанія ДТЕК заперечила ці звинувачення, заявивши, що «немає законних підстав для підозр, викладених під час розслідування».
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