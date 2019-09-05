Колишній голова НКРЕКП Вовк перебуває в Брюсселі – Холодницький

Колишній голова Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк перебуває в столиці Бельгії Брюсселі, повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький у коментарі УНІАН.

5 вересня директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник розповів, що суд дозволив затримати оголошеного в розшук Вовка.

«Дійсно, є ухвала суду. Пан Вовк чомусь вирішив піти слідами одного з народних депутатів, які вже три роки ховаються від слідства, і вирішив комунікувати з правоохоронними органами через Facebook. За останньою інформацією, з квітня він перебуває в Брюсселі», – сказав Холодницький.

У серпні САП повідомила, що колишнього голову НКРЕКП Дмитра Вовка оголосили в міжнародний розшук.

Раніше Солом’янський райсуд Києва не обрав для ексголови НКРЕКП запобіжний захід у вигляді арешту. У САП оскаржували це рішення.

Дмитро Вовк заявляв, що не готовий повертатися до України.

За даними ЗМІ, Вовк виїхав з України понад рік тому.

8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам +». Як твердить слідство, вони завдали споживачам електроенергії збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.

Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк, іще один із шести підозрюваних, відкидає звинувачення Національного антикорупційного бюро України.

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова також назвала підозри безпідставними.

У березні 2016 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову формулу розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, одним із елементів якої була й вартість вугілля для ТЕС у вугільних хабах у портах Роттердам, Амстердам і Антверпен у Нідерландах і його доставки в Україну; цю формулу неформально охрестили «Роттердам +».

За повідомленнями, ця формула була вигідною для енергогенерувальних підприємств (значною частиною яких володіють компанії Ріната Ахметова) і невигідною для підприємств із великим енергоспоживанням (яких багато серед активів Ігоря Коломойського). Споживання населенням ця формула не стосувалася.