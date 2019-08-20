Ексголову НКРЕКП Вовка оголосили у міжнародний розшук – САП

Колишнього голову Національної комісії з регулювання енергетики і комунальних послуг Дмитра Вовка оголосили у міжнародний розшук, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У САП додали, що оскаржать в апеляційному суд відмову в обранні запобіжного заходу Вовку, підозрюваному у справі «Роттердам+».

Раніше Солом’янський райсуд Києва не обрав для ексголови НКРЕКП запобіжний захід у вигляді арешту. В прокуратурі заявили, що «категорично не погоджуються з рішенням».

«Зважаючи на те, що підозрюваний перебуває за межами України та не з’являється на виклик слідчих, його було оголошено у міжнародний розшук. Крім того, оскільки наявні й інші ризики перешкоджання слідству – вплив на учасників процесу, можливість знищення доказів у справі, а також можливість перешкоджання провадженню іншим чином, з огляду на обґрунтованість підозри прокурор наполягав на обранні колишньому голові Комісії запобіжного заходу. Проте суд відмовив у задоволенні клопотання держобвинувача», – заявили у САП 20 серпня.

Дмитро Вовк напередодні заявив, що не готовий повертатися до України.

За даними ЗМІ, Вовк виїхав з України понад рік тому.

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8 серпня детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам +». Як твердить слідство, вони завдали споживачам електроенергії збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.

Колишній голова НКРЕКП Дмитро Вовк, іще один із шести підозрюваних, відкидає звинувачення Національного антикорупційного бюро України.

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова також назвала підозри безпідставними.

У березні 2016 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, запровадила нову формулу розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, одним із елементів якої була й вартість вугілля для ТЕС у вугільних хабах у портах Роттердам, Амстердам і Антверпен у Нідерландах і його доставки в Україну; цю формулу неформально охрестили «Роттердам +».

За повідомленнями, ця формула була вигідною для енергогенерувальних підприємств (значною частиною яких володіють компанії Ріната Ахметова) і невигідною для підприємств із великим енергоспоживанням (яких багато серед активів Ігоря Коломойського). Споживання населенням ця формула не стосувалася.