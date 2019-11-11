Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 листопада 2019, Київ 21:37
Новини | Суспільство

Справа «Роттердам+»: суд заочно заарештував експрацівника відділу енергоринку НКРЕКП – САП

Деталі вказують на колишнього заступника начальника відділу енергоринку НКРЕКП Володимира Бутовського

Дивитись коментарі

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала колишнього заступника начальника відділу енергоринку Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Про таке рішення суду повідомила 11 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як уточнюють у прокуратурі, таким чином палата задовольнила апеляційну скаргу САП на суд першої інстанції, який відхилив клопотання про арешт фігуранта справи про «Роттердам+».

Імені заочно заарештованого в повідомленні не називають. Деталі вказують на колишнього співробітника НКРЕКП Володимира Бутовського, який є в базі розшукуваних Міністерства внутрішніх справ. У розшук його оголосило Національне антикорупційне бюро.

У САП арешт Бутовського пов’язують зі справою про «Роттердам+».

У серпні 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+». Як вказано у повідомленні НАБУ, цих людей підозрюють у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG