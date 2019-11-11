Справа «Роттердам+»: суд заочно заарештував експрацівника відділу енергоринку НКРЕКП – САП

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду заочно заарештувала колишнього заступника начальника відділу енергоринку Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Про таке рішення суду повідомила 11 листопада Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Як уточнюють у прокуратурі, таким чином палата задовольнила апеляційну скаргу САП на суд першої інстанції, який відхилив клопотання про арешт фігуранта справи про «Роттердам+».

Імені заочно заарештованого в повідомленні не називають. Деталі вказують на колишнього співробітника НКРЕКП Володимира Бутовського, який є в базі розшукуваних Міністерства внутрішніх справ. У розшук його оголосило Національне антикорупційне бюро.

У САП арешт Бутовського пов’язують зі справою про «Роттердам+».

У серпні 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули «Роттердам+». Як вказано у повідомленні НАБУ, цих людей підозрюють у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано збитків на суму майже 19 мільярдів гривень.