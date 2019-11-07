Справу ексміністра Насалика САП передала до ВАКС

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі України повідомили про скерування до суду справи стосовно ексміністра енергетики і вугільної промисловості, підозрюваного у внесенні недостовірних відомостей до декларації у період 2015-2018 років.

«У 2014 році посадовець отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимогзЗакону України «Про запобігання корупції», чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях. Наразі обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті», – повідомили у САП.

Йдеться про міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика.

7 серпня Національне антикорупційне бюро України завершило розслідування про декларування недостовірної інформації Насаликом.

9 липня Спеціальна антикорупційна прокуратура України оголосила про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику в скоєнні злочину щодо подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації. Сам Насалик відкидає звинувачення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в декларуванні недостовірної інформації.