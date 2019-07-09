САП оголосила про підозру Насалику

Спеціальна антикорупційна прокуратура України оголосила про підозру у скоєнні злочину щодо подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації міністру енергетики та вугільної промисловості Ігорю Насалику. Про це повідомили у САП.

Як зазначили у відомстві, Насалик «забув» задекларувати 1,249 млн доларів США.

«За погодження прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України за фактом внесення недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015-2018 роки. Розслідуванням встановлено, що у 2014 році підозрюваний отримав у позику 1,249 млн доларів США від фізичної особи. Проте в порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», чиновник не відобразив вказану інформацію у щорічних деклараціях», – мовиться в повідомленні.

Дії високопосадовця кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України.

Насалик очолює міністерство енергетики та вугільної промисловості з 2016 року.