Міненерго призначило наглядову раду «Укренерго»

Міністерство енергетики призначило наглядову раду державного підприємства «Укренерго». Відповідний наказ 19 жовтня підписав голова міністерства Ігор Насалик.

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До наглядової ради увійшли:

Кушнір Сергій Іванович – представник держави

Поплавський Олександр Анатолійович – представник держави

Немчинов Максим Олександрович – представник держави

Шевкі Аджунер – незалежний член

Педер Остермарк Андреасен – незалежний член

Олів’єр Апперт – незалежний член

Луїджі де Франсісі – незалежний член

Згідно зі статутом «Укренерго», наглядова рада має складатися з семи осіб, четверо з яких повинні відповідати «критеріям незалежності». До функцій органу входить погодження річного фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, обрання незалежного аудитора.

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Також наглядова рада може призначати на посаду або тимчасово відсторонювати директора, припиняти його повноваження, затверджувати умови контракту, а також регулювати можливі конфлікти інтересів.