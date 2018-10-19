Міненерго призначило наглядову раду «Укренерго»

Міністерство енергетики призначило наглядову раду державного підприємства «Укренерго». Відповідний наказ 19 жовтня підписав голова міністерства Ігор Насалик.
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До наглядової ради увійшли:
- Кушнір Сергій Іванович – представник держави
- Поплавський Олександр Анатолійович – представник держави
- Немчинов Максим Олександрович – представник держави
- Шевкі Аджунер – незалежний член
- Педер Остермарк Андреасен – незалежний член
- Олів’єр Апперт – незалежний член
- Луїджі де Франсісі – незалежний член
Згідно зі статутом «Укренерго», наглядова рада має складатися з семи осіб, четверо з яких повинні відповідати «критеріям незалежності». До функцій органу входить погодження річного фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, обрання незалежного аудитора.
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Також наглядова рада може призначати на посаду або тимчасово відсторонювати директора, припиняти його повноваження, затверджувати умови контракту, а також регулювати можливі конфлікти інтересів.
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