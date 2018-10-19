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19 Жовтень 2018, Київ 15:25
Новини | Політика

Міненерго призначило наглядову раду «Укренерго»

Будівля держпідприємства «Укренерго» в Києві

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Міністерство енергетики призначило наглядову раду державного підприємства «Укренерго». Відповідний наказ 19 жовтня підписав голова міністерства Ігор Насалик.

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До наглядової ради увійшли:

  • Кушнір Сергій Іванович – представник держави
  • Поплавський Олександр Анатолійович – представник держави
  • Немчинов Максим Олександрович – представник держави
  • Шевкі Аджунер – незалежний член
  • Педер Остермарк Андреасен – незалежний член
  • Олів’єр Апперт – незалежний член
  • Луїджі де Франсісі – незалежний член

Згідно зі статутом «Укренерго», наглядова рада має складатися з семи осіб, четверо з яких повинні відповідати «критеріям незалежності». До функцій органу входить погодження річного фінансового плану підприємства та звіту про його виконання, обрання незалежного аудитора.

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Також наглядова рада може призначати на посаду або тимчасово відсторонювати директора, припиняти його повноваження, затверджувати умови контракту, а також регулювати можливі конфлікти інтересів.

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