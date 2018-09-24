«Газпром» опустився з першого місця на 17-е в рейтингу енергетичних компаній

Російська компанія «Газпром» втратила 16 позицій в рейтингу енергетичних підприємств за версією американської корпорації S&P Global.

У 2016 році «Газпром» посів третє місце, а 2017-го очолив рейтинг найбільш прибуткових енергетичних компаній «Platts Top 250 Global Energy Company».

В 2018-му найбільша енергетична компанія Росії, 50% власності якої під контролем уряду, опустилася одразу на 17-е місце в рейтингу. Її активи оцінили в понад 294 мільярди доларів, річний дохід – в 11,5 мільярдів.

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Перше місце посіла американська корпорація з видобутку газу та нафти Exxon Mobil. Її доходи в S&P Global оцінили в більш ніж 348,6 мільярда доларів, дохід – майже в 20 мільярдів доларів.

Рейтинг 250 енергетичних компаній S&P Global з’явився у 2002 році. Його укладають з огляду на вартість активів компаній, їхнього річного доходу, прибутковості і окупності інвестицій.