Порошенко призначив п'ятьох членів НКРЕКП

Президент України Петро Порошенко призначив п'ятьох членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, інформує Адміністрація президента України.

Порошенко зазначив, що нарешті завершений процес формування нового незалежного регулятора.

«Я впевнений в тому, що комісія буде працювати як по-справжньому незалежний регулятор, який зможе забезпечити ефективне функціонування ринку. Я вважаю, що конкурсна комісія відібрала дуже достойних кандидатів, які дуже відповідально будуть ставитись до своїх обов’язків», – заявив президент.

Новими членами комісії стали Олена Антонова (співробітник ДТЕК), Олександр Формагей (працював в «Центренерго» та «Укргідроенерго»), Дмитро Коваленко (співробітник енергетичного департаменту НКРЕКП та «Укренерго»), Євген Магльованний (співробітник «Держенергоефективності») та Оксана Кривенко (співробітник департаменту нафти і газу НКРЕКП).

26 травня Порошенко звільнив з посади голови комісії Дмитра Вовка, який фактично очолював НКРЕКП з грудня 2014 року.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, називає серед своїх основних завдань забезпечення ефективного функціонування та розвитку ринків у сферах енергетики та комунальних послуг; сприяння ефективному відкриттю ринків у сферах енергетики та комунальних послуг для всіх споживачів і постачальників та забезпечення недискримінаційного доступу користувачів до мереж або трубопроводів; сприяння інтеграції ринків електричної енергії, природного газу України з відповідними ринками інших держав; забезпечення захисту прав споживачів товарів, послуг у сферах енергетики та комунальних послуг щодо отримання цих товарів і послуг належної якості в достатній кількості за обґрунтованими цінами та сприяння транскордонній торгівлі електричною енергією та природним газом, забезпечення інвестиційної привабливості для розвитку інфраструктури.