Президент звільнив Вовка з посади голови НКРЕКП

Президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення Дмитра Вовка з посади голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), повідомляє прес-служба голови української держави.

За повідомленням, указ підписаний 26 травня.

Дмитро Вовк був призначений виконувачем обов’язків голови цієї комісії в грудні 2014 року, а вже в червні 2015-го – головою НКРЕКП. До того Вовк працював в компанії ICU, якою володіла екс-глава Нацбанку України Валерія Гонтарева, а також у московському відділенні компанії Roshen, що належить чинному президенту України Петру Порошенку.

Нещодавно з’явилась інформація про те, що Вовк не збирається залишатись на посаді очільника НКРЕКП. Відповідні повноваження голови Нацкомісії закінчилися 26 травня цього року. Сам Вовк не підтверджував і не заперечував цю інформацію.