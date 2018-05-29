Голова НКРЕКП отримав у травні 138,5 тисяч гривень зарплати – #Точно

Голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Дмитро Вовк у травні отримав 138 510 гривень зарплати. Така інформація міститься в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

Дмитро Вовк був призначений виконувачем обов’язків голови цієї комісії в грудні 2014 року, а вже в червні 2015-го – головою НКРЕКП. До того Вовк працював в компанії ICU, якою володіла екс-глава Нацбанку України Валерія Гонтарева, а також у московському відділенні компанії Roshen, що належить чинному президенту України Петру Порошенку.

Місяць тому ЗМІ повідомили, що Дмитро Вовк задекларував будинок, оформлений на його співмешканку Лілію Сільченко. За даними ріелторів, таке помешкання може коштувати від 1,5 до 2 мільйонів доларів США. Журналісти зазначали, що вищезгадана Лілія Сільченко ніколи не була підприємцем, не займалися бізнесом і її батьки. При цьому Дмитро Вовк у своїй декларації за 2017 рік вказав, що його співмешканці належить також будинок у Петропавлівській Борщагівці (на околиці столиці України) площею 311 квадратних метрів і земля під ним.

Нещодавно з’явилась інформація про те, що нібито Дмитро Вовк не збирається залишатись на посаді очільника НКРЕКП. Відповідні повноваження голови Нацкомісії закінчуються вже 26 травня цього року. Сам Вовк не підтверджував і не заперечував цю інформацію.