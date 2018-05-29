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29 Травень 2018, Київ 15:22
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Майже 140 тисяч гривень зарплати отримав голова НКРЕКП Дмитро Вовк у травні
29 Травень 2018, 14:12
Олександр Лємєнов
Гліб Канєвський
ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ
Сторінка проекту Радіо Свобода
#Точно
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