«Нафтогаз» створив три дочірні компанії для постачання газу різним групам покупців

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» повідомляє про створення трьох дочірніх підприємств для продажу газу. Як зазначають у прес-службі компанії, «дочки» мають зробити прозорими сегменти постачання газу.

«Нафтогаз» планує продавати імпортований газ за ринковою ціною власному торговому підрозділу «Нафтогаз Трейдинг». Він же купуватиме блакитне паливо в «Укргазвидобування».

Після цього «Нафтогаз Трейндинг» має продавати газ комерційним клієнтам, а також двом іншим дочірнім компаніям

«Нафтогаз Тепло» – для перепродажу тепловим електростанціям

Газопостачальній компанії «Нафтогаз» – для перепродажу населенню

На відміну від «Нафтогаз Трейдинг», яка продаватиме газ за ринковою ціною, «Нафтогаз Тепло» і ГК «Нафтогаз» мають статус постачальників зі спеціальними обов’язками.

«Навіщо потрібна ця нова система? В першу чергу – для прозорості кожного сегменту бізнесу. Кожна компанія матиме окрему звітність, її доходи і її витрати можна буде побачити і проаналізувати. Ніяких премій «за Стокгольм», зарплат правління там не буде, лише витрати і доходи, пов’язані з конкретним сегментом бізнесу», – заявляють у «Нафтогазі».

Напередодні суд зобов’язав голову правління НАК «Нафтогаз» Андрія Коболєва сплатити адміністративний штраф за те, що той не надав на вимогу народного депутата перелік членів правління компанії, премійованих за перемогу «Нафтогазу» в Стокгольмському арбітражі.