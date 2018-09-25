Суд присудив штраф Коболєву за відмову надати інформацію про премії правлінню «Нафтогазу»

Шевченківський районний суд зобов’язав голову правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва сплатити штраф в обсязі 1700 гривень за неповну відповідь на запит народного депутата.

Як встановив суд, у липні 2018 року Коболєв отримав від депутата Верховної Ради запит щодо виплати собі і іншим членам правління «Нафтогазу» премій загальним обсягом понад 45 мільйонів доларів США і надав на неї неповну відповідь.

Коболєв не з’явився на засідання суду, а його представник наполягав на тому, що законні вимоги депутата голова правління компанії виконав.

В запиті депутат Верховної Ради, чиє ім’я в матеріалах суду не фігурує, вимагав пояснити підстави для виплати премій у зв’язку з перемогою «Нафтогазу» в суперечці з російським «Газпромом» за рішенням Стокгольмського арбітражного трибуналу, питав, чи вважає Коболєв це рішення моральним і законним.

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Крім того, парламентар вимагав надати повний перелік посадових осіб, які отримали премії.

Як стверджують у суді, Андрій Коболєв не прокоментував підстави для виплати премій і переліку премійованих не надав. З огляду на це суддя Василь Волошин зобов’язав голову «Нафтогазу» сплатити штраф в обсязі 1700 гривень і судовий збір – 352 гривні 40 копійок.

В червні 2018 року прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що звернувся до наглядової ради компанії «Нафтогаз України» з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії 46,3 мільйона доларів премій.

30 травня «Нафтогаз» повідомив, що наглядова рада компанії ухвалила рішення виплатити 41 співробітнику премії на 46,3 мільйона доларів за перемогу в Стокгольському арбітражному суді в спорі з російським «Газпромом» щодо транзитного контракту.

У лютому Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.