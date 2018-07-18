Уряд заборонив виплату бонусів у держкомпаніях

Кабінет міністрів України заборонив виплату бонусів і винагород у державних компаніях. Таке рішення ухвалене на засіданні уряду 18 липня.

«Я не проти виплат достойних зарплат і премій – у разі досягнення важливих корпоративних і промислових результатів. Але я проти жадібності, проти зловживань і надмірних привілеїв», – так пояснив мотив ухвалення цього рішення прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Після ухвалення урядом рішення Гройсман доручив Міністерству економічного розвитку і торгівлі підготувати проект рішення з цього питання.

На початку червня голова уряду заявив, що звернувся до наглядової ради компанії «Нафтогаз України» з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії 46,3 мільйона доларів премій.

30 травня «Нафтогаз» повідомив, що наглядова рада компанії ухвалила рішення виплатити 41 співробітнику премії на 46,3 мільйона доларів за перемогу в Стокгольському арбітражному суді в спорі з російським «Газпромом» щодо транзитного контракту.

У лютому Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

«Газпром» досі не виконав цього рішення.