Гройсман заявив, що просить наглядову раду «Нафтогазу» переглянути премії співробітникам

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що звернувся до наглядової ради національної антикорупційної компанії «Нафтогазу» з пропозицією переглянути рішення про виплату співробітникам компанії 46,3 мільйона доларів премій.

«Уряд не ухвалював жодного рішення про преміювання. НАК – це компанія, яка управляється незалежною наглядовою радою. Це не компетенція уряду, а незалежних рад. Я так само був стурбований таким рішенням, тому я надіслав офіційного листа незалежній наглядовій раді з тим, щоб вони переглянули своє рішення і поінформували Кабінет міністрів України», – заявив Гройсман під час години питань до уряду у Верховній Раді.

Він зазначив, що не підтримує «політики високих нагород».

30 травня «Нафтогаз» повідомив, що наглядова рада компанії ухвалила рішення виплатити 41 співробітнику премії на 46,3 мільйона доларів за перемогу в Стокгольському арбітражному суді в спорі з російським «Газпромом» щодо транзитного контракту.

У лютому Стокгольмський арбітраж повідомив, що присудив «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів. З урахуванням рішення по іншому спору «Газпром» має виплатити українській компанії 2,56 мільярда доларів.

«Газпром» не виконує рішення, 28 травня у російській компанії заявили, що рішення Стокгольмського арбітражу, який зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,6 мільярда доларів, було написано за участю «сторонніх людей». За твердженням компанії, це показало «додаткове вивчення тексту рішення з залученням всесвітньо визнаного експерта-лінгвіста».

Стокгольмський арбітраж розглядав спір «Нафтогазу» і «Газпрому» про умови контракту на поставку і транзит газу, укладеного в 2009 році на 10 років. Сторони висували одна до одної претензії на кілька мільярдів доларів.