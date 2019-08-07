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07 Серпень 2019, Київ 20:21
Новини | Політика

Розслідування про декларування міністром недостовірної інформації завершене – НАБУ

НАБУ: міністр не вніс до електронних декларацій відомості про наявність у нього фінансових зобов’язань на майже 1,25 мільйона гривень

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Розслідування про декларування одним із міністрів недостовірної інформації завершене, повідомило Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, міністр не вніс до електронних декларацій за чотири роки (2015, 2016, 2017 та 2018-й рік) відомості про наявність у нього фінансових зобов’язань на майже 1,25 мільйона гривень.

9 липня Спеціальна антикорупційна прокуратура України оголосила про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику в скоєнні злочину щодо подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації.

Сам Насалик відкидає звинувачення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в декларуванні недостовірної інформації.

Насалик очолює міністерство енергетики та вугільної промисловості з 2016 року.

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