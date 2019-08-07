Розслідування про декларування міністром недостовірної інформації завершене – НАБУ

Розслідування про декларування одним із міністрів недостовірної інформації завершене, повідомило Національне антикорупційне бюро України.

За даними слідства, міністр не вніс до електронних декларацій за чотири роки (2015, 2016, 2017 та 2018-й рік) відомості про наявність у нього фінансових зобов’язань на майже 1,25 мільйона гривень.

9 липня Спеціальна антикорупційна прокуратура України оголосила про підозру міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику в скоєнні злочину щодо подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації.

Сам Насалик відкидає звинувачення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в декларуванні недостовірної інформації.

Насалик очолює міністерство енергетики та вугільної промисловості з 2016 року.