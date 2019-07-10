Насалик про підозру САП: «не робіть мені нерви»

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик відкидає звинувачення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в декларуванні недостовірної інформації.

«Не робіть мені нерви», як то кажуть в Одесі. Останнім часом хтось дуже хоче перевірити мене на стресостойкість і витрачає на це чимало часу та коштів. Чорнушні сайти цьому, звичайно, радіють, але звертаюсь до тих, хто їм платить: не дочекаєтесь! У мене чиста совість, і мені нема за що червоніти. Сподіваюся, що НАБУ та САП – теж, і вони, дотримуючись українського законодавства, розставлять всі крапки над «і», – написав Насалик ввечері 9 липня у Facebook.

Він наголосив, що обшуку в його будинку в Козині під Києвом не було.

«Що стосується підозри НАБУ та САП щодо нібито декларування мною недостовірної інформації, то повідомляю, що ця підозра була підготовлена на основі відповідного рішення НАЗК, яке було визнано незаконним та скасоване Верховним судом України ще 10 квітня 2019 року», – заявив Насалик.

9 липня Спеціальна антикорупційна прокуратура України оголосила про підозру Насалику в скоєнні злочину щодо подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації. У відомстві стверджують, що міністр «забув» задекларувати 1,249 мільйона доларів.

Насалик очолює міністерство енергетики та вугільної промисловості з 2016 року.