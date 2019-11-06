Прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Труханова – САП

У середу, 6 листопада, на засіданні Вищого антикорупційного суду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосив обвинувальний акт щодо міського голови Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомила пресслужба САП.

«На засіданні прокурор оголосив обвинувальний акт. Після чого сторона обвинувачення і сторона захисту виступили з вступними промовами. Крім того, колегія суддів визначила порядок і обсяг дослідження доказів по справі», – мовиться у повідомленні.

Наступне засідання у справі має відбутися 22 листопада.

6 листопада Вищий антикорупційний суд України збирається почати розгляд кримінального провадження щодо мера Одеси Геннадія Труханова.

Його підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. За версією слідства, міський голова у своїх деклараціях за 2015-2016 роки подав завідомо недостовірні відомості стосовно майна та інших об’єктів декларування, які відрізняються від достовірних на суму понад 33 млн гривень та 18 млн гривень відповідно.