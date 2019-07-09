Труханова визнали невинуватим у розкраданні одеського бюджету

Колегія суддів Малиновського районного суду Одеси під головуванням судді Сергія Черевка визнала одеського міського голову Геннадія Труханова невинуватим у заволодінні коштами одеського міського бюджету.

Вирок почали зачитувати 4 липня і закінчили лише 9-го. Читання майже 400 сторінок неодноразово переривали через «фейкові» замінування будівлі суду, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Також судді не визнали провину інших посадових осіб – заступника міського голови Павла Вугельмана, голову постійної комісії з комунальної власності Василя Шкрябая, директора муніципального департаменту комунальної власності Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова, директора ТОВ «Девелопмент Еліт» Петра Загодіренка, директора ТОВ «Valton Group» Ігоря Кравченка та директора оціночної компанії «Брокбізнесконсалт» Галину Богданову.

Спеціальна антикорупційна прокуратура просила для них тюремні вироки із конфіскацією майна – від 7 до 12 років. До такого рішення судді прийшли в нарадчій кімнаті, куди пішли 25 червня. Як стало відомо під час читання вироку, судді визнали неприпустимими частину речових доказів, в тому числі проведену експертами оцінку вартості будівель заводу «Краян». На цю експертизу спиралось обвинувачення, коли говорило про завищену ціну придбання будівель.

Суд постановив також повернути заставу і зняти арешт з майна обвинувачених.

Під час засідання 9 липня сталися сутички. Штовханина почалася, коли до суду прибув ексголова одеської обласної адміністрації Міхеїл Саакашвілі зі своїми прихильниками, а їм на противагу виступили прихильники Труханова. Поліція випровадила обидві сторони з будівлі суду.

Суд над посадовими особами одеської міської ради і підприємцями тривав в Одесі з жовтня 2018 року. Спеціальна антикорупційна прокуратура наполягала на розгляді справи про заволодіння майже 190 мільйонами гривень з одеського міського бюджету в Києві, але Верховний суд України залишив її в Одесі.

Прокурори Спеціальної антикорупційної прокуратури Максим Кравченко і Валентин Мусіяка доводили в суді, що в грудні 2016 року посадові особи Одеської міської ради разом створили схему з продажу одеситам приміщень заводу «Краян» за завищеною що найменш вдвічі ціною – 185 мільйонів гривень.

За даними слідства, Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка раніше заплатила за цей комплекс лише 11,5 мільйонів гривень.

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Протягом розгляду справи обвинувачення також вносило зміни до обвинувального акту – уточнювало суму збитків і наприкінці травня зменшили їх приблизно до 93 мільйонів гривень. Труханов і інші посадові особи з самого початку відкидали обвинувачення. Обвинувачення також просило відсторонити міського голову від виконання обов’язків, але суд не підтримав цю вимогу.

Як раніше наголошував голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, апеляцію на рішення Малиновського районного суду по справі «Краяна» буде розглядати новостворений Антикорупційний суд. Він має запрацювати з 5 вересня.

Про можливість випрадовувального вироку попереджали на вуличній акції активісти громадських організацій «Автомайдан» і «Центр протидії корупції», яка відбулась 25 червня в день останнього судового засідання.

Також 25 червня ексголова одеської обласної адміністрації Міхеїл Саакашвілі оприлюднив частину матеріалів справи «Краяну», в яких ішлося про «замовну» експертизу вартості приміщень «Краяну», а також про системні хабарі від «угруповання Галантерника-Труханова» депутатам міської ради і народним депутатам, працівникам державних і контролюючих структур, а також посадовим особам міської ради та керівникам комунальних підприємств. Судді зауважили, що візьмуть під час винесення вироку ці матеріали до уваги.

Документи були вилучені під час обшуку квартири колишньої помічниці Геннадія Труханова в рамках розслідування іншого кримінального провадження – стосовно купівлі міською радою нежитлових будівель і земельної ділянки у ТОВ «Аеропорт Одеса».

У грудні 2018 року після одного з засідань одеський міський голова відштовхнув кореспондента Радіо Свобода, щоб піти з імпровізованого брифінгу – журналіста відтягали невідомі охоронці, а потім утримували правоохоронці.

У січні 2019 року одеська поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1. ст.171 Кримінального кодексу України (перешкоджання професійній діяльності журналіста).