Оголошення вироку Труханову перервали через повідомлення про мінування

Засідання Маліновського районного суду, на якому оголошували вирок міському голові Одеси Геннадію Кернесу, перервали через повідомлення про те, що будівля суду начебто замінована. Головуючий суддя Сергій Черевко оголосив про перерву.

«Є відповідні норми, правила (безпеки – ред.), ми не можемо їх порушувати. Але суд зі свого боку зробить все, щоб як у найшвидший термін продовжити оголошення», – заявив він.

Також Черевко оголосив, що оголошення вироку може зайняти близько 25 годин.

«За нашими підрахунками, на оголошення вироку піде близько 25 годин. Враховуючи, що 8-годинний робочий день, думаю, неважко підрахувати, коли буде оголошено його результативну частину, яка цікавить безпосередньо пресу. Наразі я вимушений оголосити перерву в оголошенні вироку у звязку з повідомленням про мінування будівлі суду. Прошу всіх залишити приміщення», – сказав він.

Суддя пообіцяв, що засідання поновиться після перевірки повідомлення про мінування.

Оголошення вироку меру Одеси Геннадію Труханову та ще кільком особам почалося вранці 4 липня. Окрім нього, Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрює в корупційному правопорушенні заступника міського голови Павла Вугельмана, голову постійної комісії з комунальної власності Василя Шкрябая, директора муніципального департаменту комунальної власності Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова, директора ТОВ «Девелопмент Еліт» Петра Загодіренка, директора ТОВ «Valton Group» Ігоря Кравченка та директора оціночної компанії «Брокбізнесконсалт» Галину Богданову.

За версією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в грудні 2016 року посадові особи одеської міської ради разом створили схему з продажу одеситам приміщень заводу «Краян» за завищеною що найменш вдвічі ціною – 185 мільйонів гривень. За даними слідства, Одеська міська рада придбала будівлю, яка раніше входила до цілісного майнового комплексу заводу «Краян», за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка раніше заплатила за цей комплекс лише 11,5 мільйонів гривень.

Протягом розгляду справи обвинувачення також вносило зміни до обвинувального акту – уточнювало суму збитків і наприкінці травня зменшили їх приблизно до 93 мільйонів гривень. Труханов і інші посадові особи з самого початку відкидали обвинувачення. Обвинувачення також просило відсторонити міського голову від виконання обов’язків, але суд не підтримав цю вимогу.

Як раніше наголошував голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, можливу апеляцію на рішення Маліновського районного суду по справі «Краяна» буде розглядати новостворений Антикорупційний суд. Той має запрацювати з 5 вересня.

25 червня екс-голова одеської обласної адміністрації Міхеїл Саакашвілі оприлюднив частину матеріалів справи «Краяну», в яких говорилось про «замовну» експертизу вартості приміщень «Краяну», а також про системні хабарі від «угрупування Галантерника-Труханова» депутатам міської ради і народним депутатам, працівникам державних і контролюючих структур, а також посадовим особам міської ради та керівникам комунальних підприємств. Судді зауважили, що візьмуть під час винесення вироку ці матеріали до уваги. Документи були вилучені під час обшуку квартири колишньої помічниці Геннадія Труханова в рамках розслідування іншого кримінального провадження – стосовно купівлі міською радою нежитлових будівель і земельної ділянки у ТОВ «Аеропорт Одеса».

В грудні 2018 року після одного з засідань одеський міський голова відштовхнув кореспондента Радіо Свобода, щоб піти з імпровізованого брифінгу – журналіста відтягали невідомі охоронці, а потім утримували правоохоронці. В січні 2019 року одеська поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1. ст.171 Кримінального кодексу України (перешкоджання професійній діяльності журналіста).