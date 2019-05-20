Кернес заявляє, що поведе в парламент партію разом із Трухановим

Міський голова Харкова Геннадій Кернес підтверджує, що разом з одеським колегою Геннадієм Трухановим має намір брати участь у виборах до Верховної Ради. Він написав про це у своєму Facebook 20 травня.

«Так, підтверджую: ми, з мером Одеси Геннадієм Трухановим дійсно поведемо в новий парламент партію. Партію людей, які чують інших людей, які працюють для інших людей, які розуміють проблеми інших людей і знають, як їх вирішити», – написав Кернес.

При цьому, він заявив, що вони з Трухановим залишаться мерами.

«Ми були і залишимося міськими головами Харкова і Одеси. Наше завдання – не політична кар’єра. Наше завдання – влити нову кров у Верховну Раду, зробити так, щоб туди прийшли люди, які знають проблеми на місцях, що мають план їх вирішення. І наше завдання з мером Трухановим – дати цим людям інструмент вирішення цих проблем», – додав міський голова Харкова.

Новообраний президент Володимир Зеленський під час своєї інавгураційної промови заявив, що розпускає Верховну Раду України. За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.

Геннадій Труханов є обвинуваченим у справі про заволодіння 185 мільйонами гривень місцевого бюджету Одеси при купівлі будівлі колишнього заводу «Краян». Справа перебуває в суді. Крім того, Національне антикорупційне бюро України нещодавно повідомило, що завершило розслідування у справі про внесення міським головою Одеси недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 і 2016 роки.

Геннадія Кернеса разом з його охоронцями звинувачували у викраденні, побитті й загрозі вбивством двом учасникам Євромайдану. У серпні минулого року Київський райсуд Полтави закрив справу, мотивувавши це тим, що прокурори систематично не з’являлися на дебати в справі. Прокуратура подала апеляцію на це рішення.