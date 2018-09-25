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25 Вересень 2018, Київ 23:11
Новини | Суспільство

Розгляд апеляції на закриття справи проти Кернеса відклали – адвокат

Адвокат: суд не призначив термін нового розгляду в справі Кернеса

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Апеляційний суд Полтавської області відклав розгляд апеляції на закриття провадження проти мера Харкова Геннадія Кернеса, повідомив його адвокат Олександр Гунченко в коментарі «Укрінформу».

«Апеляційний суд Полтавської області за власною ініціативою відклав засідання у справі Кернеса, посилаючись на те, що не отримав з Верховного суду оригінали визначення від 24 вересня 2018 року. Суд не призначив термін нового розгляду», – сказав Кернес.

Він зазначив, що ніхто з учасників процесу не отримав виклик на засідання суду 25 вересня.

Київський райсуд Полтави 10 серпня закрив справу проти Кернеса і його охоронців, яких звинувачували у викраденні, побитті й загрозі вбивством двом учасникам Євромайдану, мотивувавши це тим, що прокурори систематично не з’являлися на дебати в справі.

Кернес у суді заявив, що сподівався на виправдальний вирок.

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