САП оскаржить вирок Труханову

Спеціальна антикорупційна прокуратура оскаржить вирок у справі одеського «Краяну», одним з фігурантів якої був мер Одеси Генадій Труханов.

«Прокурори САП категорично не погоджуються з вказаним судовим рішенням. На думку сторони обвинувачення детективами НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП проведено всебічне, повне та неупереджене досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зібрано численну кількість належних та допустимих доказів, які у своїй сукупності у повному обсязі доводять винуватість Одеського міського голови та інших осіб у вчиненні інкримінованих їм злочинів», – мовиться у повідомленні САП.

9 липня колегія суддів Малиновського районного суду Одеси під головуванням судді Сергія Черевка визнала одеського міського голову Геннадія Труханова невинуватим у заволодінні коштами одеського міського бюджету.

Вирок почали зачитувати 4 липня і закінчили лише 9-го. Читання майже 400 сторінок неодноразово переривали через «фейкові» замінування будівлі суду, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Також судді не визнали провину інших посадових осіб – заступника міського голови Павла Вугельмана, голову постійної комісії з комунальної власності Василя Шкрябая, директора муніципального департаменту комунальної власності Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова, директора ТОВ «Девелопмент Еліт» Петра Загодіренка, директора ТОВ «Valton Group» Ігоря Кравченка та директора оціночної компанії «Брокбізнесконсалт» Галину Богданову.

Спеціальна антикорупційна прокуратура просила для них тюремні вироки із конфіскацією майна – від 7 до 12 років. До такого рішення судді прийшли в нарадчій кімнаті, куди пішли 25 червня. Як стало відомо під час читання вироку, судді визнали неприпустимими частину речових доказів, в тому числі проведену експертами оцінку вартості будівель заводу «Краян». На цю експертизу спиралось обвинувачення, коли говорило про завищену ціну придбання будівель.

Суд постановив також повернути заставу і зняти арешт з майна обвинувачених.