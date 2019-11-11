НАБУ затримало голову правління «Райффайзен Банку Аваль» Писарука

Детективи Національного бюро розслідувань України затримали голову правління «Райффайзен Банку Аваль» Олександра Писарука. Цю інформацію повідомили Радіо Свобода джерела в НАБУ.

Особи шістьох інших затриманих наразі невідомі.

Інформацію про затримання Писарука повідомив також журналіст і народний депутат 8 скликання Сергій Лещенко у своєму Телеграм-каналі.

Раніше 11 листопада НАБУ повідомило, що спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримало 7 людей, серед яких – колишні та чинні посадовці Національного банку України, «VAB банку» та компаній, які пов’язані з кінцевими бенефіціарами цього банку.

Дії затриманих кваліфікують як привласнення чи розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Інші деталі відомство не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства.

Раніше 11 листопада видання «НВ» повідомило з посиланням на власні джерела, що співробітники НАБУ перебувають в офісі «Райффайзен Банку Аваль», щоб затримати голову правління Олександра Писарука. Писарук був першим заступником голови НБУ Гонтаревої під час її роботи на цій посаді.

Затримання у виданні пов’язали з рефінансуванням Нацбанком «VAB банку» підприємця Олега Бахматюка.