Місія МВФ повернеться в Україну протягом найближчих тижнів

Місія Міжнародного валютного фонду збирається повернутися в Україну протягом найближчих тижнів. Про це на пресконференції 18 жовтня заявив директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен.

«Ми маємо намір послати місію за кілька тижнів, щоб продовжити обговорення деталей деяких із цих реформ, про які я згадував», – сказав він.

За словами Томсена, йдеться перш за все про земельну і антикорупційну реформу, а також зниження монополізму в економіці.

При цьому представник МВФ зазначив, що про суму можливої майбутньої програми співпраці наразі говорити рано.

Місія МВФ працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту до України керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів.

За його словами, економічне зростання стримує слабке бізнес-середовище, зокрема, недоліки в законодавчій системі, наскрізна корупція, а також той факт, що у великих галузях економіки домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію та інвестиції.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук планує, що нова програма співпраці з МВФ буде підписана в грудні.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у 2019 році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.