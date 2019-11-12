Правління НБУ обурене врученням підозри Писаруку – заява

Правління Національного банку обурене врученням підозри колишньому першому заступнику голови НБУ Олександру Писаруку, а чинний керівник регулятора Яків Смолій перервав службове закордонне відрядження та повертається до України. Про це 12 листопада повідомила пресслужба НБУ.

«Олександр Писарук – професійний банкір з бездоганною репутацією, яку оцінили і в МВФ, де він працював останні три роки, і в міжнародній та вітчизняній банківській спільноті, де наш колега працював 16 років до призначення у НБУ і останній місяць», – ідеться в повідомленні на сайті Нацбанку.

Національний банк також нагадав, що рішення в НБУ ухвалюються колегіально, що «унеможливлює визначальний вплив однієї особи на процес ухвалення таких рішень».

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 12 листопада, що у провадженні про заволодіння коштами для «VAB Банку» оголосили підозру вісьмом людям, серед яких і Писарук.

САП збирається подати до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 до 30 мільйонів гривень.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча не фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.

Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист».