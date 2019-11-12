Колишній власник «VAB Банку» звернувся до Зеленського через розслідування НАБУ

Колишній «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського через затримання детективами Національного антикорупційного бюро України колишніх посадовців Національного банку та «VAB Банку».

«Новостворені органи Генеральної прокуратури чи новий генеральний прокурор, як і старий керівник НАБУ, вчергове поновили кримінальну справу, яка стосується провадження стосовно «VAB банку». Справу, яка вже була досліджена усіма силовими структурами нашої держави: Національною поліцією, Службою безпеки України, прокуратурою», – заявив Бахматюк.

За його словами, «фактично компанію тероризували протягом п'яти років».

«Порушується закон, і ми не маємо жодної можливості захищатись. Адже нас вже призначили винними. І в нашому суспільстві людина, яку назвали «олігархом», апріорі стає винною і має бути покарана тільки тому, що паном Рябошапкою чи паном Ситником причислена до цієї категорії. Ми вважаємо, що це неправильна, несправедлива і нерозумна позиція», – зазначив Бахматюк.

Він закликав Зеленського «втрутитися у цей процес».

«Просимо зупинити призначення винних без жодного права на захист. Просимо Вас визначити переговорників, що можуть бути конструктивними у даному діалозі. Ми готові до будь-яких зовнішьоекономічних радників, що мають досвід з міжнародної роботи з реструктуризації, з аудиту», – заявив Бахматюк.

11 листопада НАБУ повідомило, що спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою затримало 7 людей, серед яких – колишні та чинні посадовці Національного банку України, «VAB банку» та компаній, які пов’язані з кінцевими бенефіціарами цього банку. Зокрема, затриманий голова правління «Райффайзен Банку Аваль» та колишній перший заступник голови НБУ Олександр Писарук.

У Нацбанку заявили, що жодних затримань та обшуків у чинного керівництва НБУ наразі немає.

Дії затриманих кваліфікують як привласнення чи розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Інші деталі відомство не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства.

Раніше 11 листопада видання «НВ» повідомило з посиланням на власні джерела, що співробітники НАБУ перебувають в офісі «Райффайзен Банку Аваль», щоб затримати голову правління Олександра Писарука. Писарук був першим заступником голови НБУ Гонтаревої під час її роботи на цій посаді.

Затримання у виданні пов’язали з рефінансуванням Нацбанком «VAB банку» підприємця Олега Бахматюка. У 2015 році цей банк ліквідували.