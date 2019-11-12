Жодних затримань та обшуків у чинного керівництва НБУ наразі немає – регулятор

У пресслужбі Національного банку повідомили, що жоден з членів правління та директорів департаментів Національного банку не був затриманий під час здійснюваних антикорупційними органами слідчих дій щодо обставин видачі стабілізаційного кредиту у 2014 році ПАТ «ВіЕйБі Банк».

«Водночас Голова Національного банку Яків Смолій перервав службове закордонне відрядження та повертається до України. Правління Національного банку обурене врученням підозри правоохоронними органами Олександру Писаруку, колишньому першому заступнику голови НБУ. Разом з першою постреволюційною командою керівництва центробанку він стояв біля витоків реформи банківського сектору, завдяки якій ми сьогодні маємо здорові, прозорі та надійні банки», – йдеться в повідомленні

У Нацбанку назвали Писарука «професійним банкіром з бездоганною репутацією».

11 листопада детективи Національного бюро розслідувань України затримали голову правління «Райффайзен Банку Аваль» Олександра Писарука, що свого часу був першим заступником тодішньої голови НБУ Валерії Гонтаревої, яка нині мешкає в Лондоні. Видання «Новое время» повідомляло з посиланням на власні джерела, що затримання Писарука пов’язане з рефінансуванням Нацбанком «VAB банку» підприємця Олега Бахматюка.

Напередодні також повідомлялося про затримання ще 6 людей з числа колишніх та чинних посадовців Національного банку.