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12 листопада 2019, Київ 16:01
Новини | Політика

САП: у справі «VAB Банку» оголосили підозру 8 людям

Посадовців підозрюють у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку України на суму 1,2 мільярда гривень

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У провадженні про заволодіння коштів для «VAB Банку» оголосили підозру вісьмом людям, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Раніше була інформація про сімох затриманих.

Серед підозрюваних:

  • колишній перший заступник голови НБУ (нині голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Олександр Писарук);
  • колишній директор генерального департаменту банківського нагляду;
  • колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку України в Києві та Київській області;
  • колишній голова спостережної ради «VAB Банку»;
  • заступник голови правління «VAB Банку»;
  • троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками «VAB Банку».

Їх підозрюють у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку України на суму 1,2 мільярда гривень.

САП збирається подати до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 до 30 мільйонів гривень.

За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча не фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.

Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.

Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист».

/**/ /**/ Олег Бахматюк та Юрій Луценко
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