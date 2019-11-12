САП: у справі «VAB Банку» оголосили підозру 8 людям

У провадженні про заволодіння коштів для «VAB Банку» оголосили підозру вісьмом людям, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Раніше була інформація про сімох затриманих.
Серед підозрюваних:
- колишній перший заступник голови НБУ (нині голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Олександр Писарук);
- колишній директор генерального департаменту банківського нагляду;
- колишній виконувач обов’язків начальника управління Нацбанку України в Києві та Київській області;
- колишній голова спостережної ради «VAB Банку»;
- заступник голови правління «VAB Банку»;
- троє посадових осіб приватних компаній, пов’язаних з бенефіціарними власниками «VAB Банку».
Їх підозрюють у заволодінні коштами стабілізаційного кредиту Національного банку України на суму 1,2 мільярда гривень.
САП збирається подати до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави від 2,5 до 30 мільйонів гривень.
За даними слідства, у жовтні 2014 року «VAB Банк» звернувся до НБУ з клопотанням надати йому стабілізаційний кредит під заставу нерухомого майна. Нацбанк погодився, хоча не фінустанова не надала всі необхідні документи. У прокуратурі стверджують, що вартість нерухомості, переданої в заставу НБУ, була завищена майже у 25 разів.
Через місяць банк визнали неплатоспроможним, ще пізніше – його ліквідували.
Колишній власник «VAB Банку» та голова ради директорів «Укрлендфармінг» Олег Бахматюк звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом «зупинити призначення винних без жодного права на захист».
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