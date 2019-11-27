Валерія Гонтарева: важливим є захист не лише реформ, а й реформаторів в Україні

Лондон – В уславленому виші британської столиці, Лондонській школі економіки (ЛШЕ), відбулась дискусія «Україна: прорив чи відкат реформам». Цей захід був організований Інститутом глобальних справ при ЛШЕ. У дискусії взяла участь колишній керівник Національного банку України, а нині старша дослідниця цього інституту Валерія Гонтарева. Вона обговорювала проведені нею реформи банківського сектору України з особливим наголосом на потенційному ризику відкату цих реформ у світлі нещодавніх політичних змін в Україні. Разом з Гонтаревою українські банківські реформи обговорювали директор відділу фінансових інституцій Європейського банку реконструкції та розвитку Франсіс Маліж та директор Інституту глобальних справ при ЛШЕ Ерік Берґльоф.

Дискусія у лекційній залі Лондонської школи економіки за участі колишньої голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, яка зараз працює старшою дослідницею Інституту глобальних справ при ЛШЕ, викликала неабияке зацікавлення з усіх боків. Захід вів директор інституту Ерік Берґльоф, який, власне, зараз є безпосереднім керівником колишнього головного банкіра України. Вже за годину до початку дискусії у залі почали збиратися ті, хто зацікавився цією темою.

«Залишається година…Долучайтесь до дискусії на тему «Україна: прорив чи відкат реформам»

Втім, природно, що у центрі уваги перебувала саме Валерія Гонтарева, яка на самому початку зазначила, що одне із головних питань процесу реформ в Україні – те, як зробити цей процес незворотнім. Говорячи про реформи банківського сектору, у якому вона тривалий час працювала, колишня голова Нацбанку України наголосила, що головним успіхом цих реформ стало створення макроекономічної стабільності в Україні, яка є підґрунтям зростання економіки. Гонтарева підкреслила, що цього року зростання економіки України прогнозується на 3,7%. Наступним позитивом, за словами нинішнього старшого дослідника Інституту глобальних справ при ЛШЕ, стало досягнення гнучкого курсу обміну національної валюти – гривні. Все це сприяє посиленню зацікавлення Україною з боку закордонних інвесторів, додала вона. Ще одним позитивним наслідком усього вищезгаданого вказала незначний бюджетний дефіцит.

Гонтарева попросила звернути особливу увагу на те, що всі згадані нею позитивні моменти відбулись в Україні завдяки зусиллям реформаторів, а не тому, що в Україні нині працює новий уряд. Навпаки, нинішня українська влада, на думку Гонтаревої, пливе на хвилі того, що було здійснено українськими реформаторами у попередні роки. Ще одним позитивом українських реформ є очищення банківського сектору України, який нині, на думку Валерії Гонтаревої, є стабільним, прозорим і здоровим.

Проте Гонтарева знов повернулась до тези, що надзвичайно важливим для України у цей час постає, можливо, не питання, як здійснювати реформи, а радше питання, як захистити процес реформ. Особливо у цьому сенсі, як вважає Гонтарева, постає ще й додаткова проблема – як саме захистити українських реформаторів.

«Як зробити реформи незворотними і як захистити наших реформаторів?»

Валерія Гонтарева також наголосила, що у сенсі небезпеки для українських реформаторів йдеться про її власний не зовсім приємний досвід.

«Все це сталося особисто зі мною. Не йдеться про політичне переслідування. Тут йдеться про фізичне залякування. І все, що сталося зі мною, не є лише помстою одного надзвичайно агресивного олігарха. Річ у тім, що це постає залякуванням всіх реформаторів у нашій країні», – сказала Валерія Гонтарева.

«Те, що сталося зі мною – це не лише помста з боку олігарха, це вже залякування цілої країни»

Валерія Гонтарева у зв’язку з цим висловила своє граничне занепокоєння останнім розвитком подій у Києві, зокрема, відставкою Олега Петренка, творця і очільника Національної служби здоров’я України, яка є однією з головних структур у медичній реформі. На думку Гонтаревої, Національна служба здоров’я України стала другим помітним успіхом процесу реформ в Україні після реформи банківської системи. Також Гонтарева згадала те, що днями до приміщення Національного банку увірвалися протестувальники, які вимагали відставки керівника Нацбанку Якова Смолія. Гонтарева назвали тих, що вдерлися до Нацбанку, людьми олігарха Ігоря Коломойського. На додаток, колишня голова Нацбанку згадала про арешт у Києві свого колишнього заступника Олександра Писарука, який працював впродовж трьох років у МВФ у Вашингтоні. Писарук повернувся в Україну, аби очолити банківську групу «Райффайзен». Саме у його офісі у банку «Райффайзен» його й було заарештовано.

Гонтарева підсумувала, що залякування і тиск на справжніх реформаторів постають реалією сьогодення в Україні. З цим цілком погодився директор Інституту глобальних справ при ЛШЕ Ерік Берґльоф, який, втім, зазначив, що, попри все, на його думку, в українському керівництві і надалі є багато реформаторів і тих, хто налаштований на здійснення реформ. Гонтарева підтримала цю тезу Берґльофа, згадавши, що вважає своїми друзями і однодумцями деяких членів українського уряду. Зокрема, йдеться про міністра фінансів Оксану Маркарову, яку Гонтарева визначила як «ідеального міністра фінансів». Також Валерія Гонтарева виділила міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофія Милованова. Вона додала, що особисто не знайома з прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком, проте чула про нього багато схвальних відгуків.

Все це, як зазначила Гонтарева, з одного боку, виглядає добре, проте з іншого боку, справи далеко не виглядають так райдужно. У перших лавах українського керівництва можна бачити реформаторів, проте далі картина змінюється. Валерія Гонтарева навела приклад того, як український парламент проголосував, як вона висловилась, у «турбо-режимі» за закон, автором якого вона була, і який був свого часу покладений «під скатертину». Ухвалення закону відбулось лише тому, що цього вимагав МВФ, а не тому, що українське керівництво було таким реформаторським, каже вона.

«Голосувати за закон лише тому, що МВФ цього вимагає для надання наступного траншу, перепрошую, тут не йдеться про, власне, запровадження у життя цього закону. Отож ставити галочки у списку реформ – ще не значить ці реформи здійснювати», – заявила Валерія Гонтарева.

Насамкінець дискусії у Лондонській школі економіки Валерія Гонтарева відповіла на кілька запитань, поміж яких, зокрема, стояло визначення рівня незалежності президента Володимира Зеленського і українського керівництва від олігарха Ігоря Коломойського. На думку Гонтаревої, відповідаючи на це запитання, варто брати до уваги, ким був Зеленський до того, як він став президентом України. А саме: він працював на телеканал Коломойського. А Коломойський, за словами Гонтаревої, у свою чергу підтримував і просував Зеленського. Але питання справжньої залежності Зеленського від Коломойського так і не знайшло конкретного підтвердження. Тому, на думку Валерії Гонтаревої, «варто дати Зеленському шанс». Відтак, за словами колишнього голови Нацбанку, настав час для Зеленського продемонструвати всім свою незалежність від Коломойського.

«Коломойський щодня тероризує не лише мене особисто, не лише всіх реформаторів України. Він тероризує все населення України», – сказала Валерія Гонтарева.

«Час для Зеленського «довести», що він є незалежним від Коломойського»