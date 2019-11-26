Зеленський: Коломойський – не президент України

Український бізнесмен Ігор Коломойський «не є президентом України», заявив президент України Володимир Зеленський в Естонії

«Що стосується пана Коломойського. Ви сказали, що він мене підтримує. До речі, мене підтримали 73%. Якщо серед них був пан Коломойський, то я дуже радий, що в нас стільки українців, які підтримували мене на виборах. Пан Коломойський не є президентом України. Він – громадянин України, але більшість громадян України обрали європейську інтеграцію і курс на ЄС. Саме народ України обирає, куди нам йти», – зазначив Зеленський.

13 листопада вийшло інтерв’ю Ігоря Коломойського виданню The New York Times, де він запропонував Україні відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом на користь Росії. Він переконаний, що Європейський союз й НАТО ніколи не візьмуть Україну до свого складу.