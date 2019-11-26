Гонтарева назвала Луценка та Шокіна «неефективними і корумпованими»

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарева назвала «неефективними і корумпованими» екскерівників Генеральної прокуратури України Віктора Шокіна та Юрія Луценка. Про це вона заявила під час виступу у Лондонській школі економіки.

«Ми передали тонни інформації про зловживання тодішнього керівництва «Приватбанку», кого притягнули до відповідальності?», – зазначила вона.

Гонтарева наголосила, що президенту України Володимиру Зеленському час «продемонструвати свою незалежність» від колишнього власника «Приватбанку», українського олігарха Ігоря Коломойського.

«Коломойський залякує не лише мене, не лише реформаторів, а все населення України....Міжнародна спільнота має надіслати сильний сигнал з приводу того, хто є справжнім дияволом на українській території», – заявила Гонтарева.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Колишній акціонер «Приватбанку» Ігор Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.