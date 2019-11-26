Гонтарева: «Два тижні тому я ще була в інвалідному візку»

Ексголова Національного банку України Валерія Гонтарева заявила, що лондонська поліція ще розслідує наїзд на неї, який стався у серпні в столиці Сполученого королівства. Про це вона розповіла під час виступу у Лондонській школі економіки.

За словами Гонтаревої, правоохоронці допитують свідків і вивчають записи камер.

«Два тижні тому я ще була у інвалідному візку», – зазначила вона.

Вона вважає, що той інцидент варто розглядати у контексті пізнішого підпалу її будинку в Україні.

Наприкінці серпня ексголову НБУ в столиці Великої Британії Лондоні збив автомобіль. Через тиждень вона повідомила, що в Києві підпалили машину її невістки – також Валерії Гонтаревої. Колишня голова Нацбанку вважає ДТП й інцидент з автомобілем її невістки «ланками одного ланцюга» й пов’язує їх зі своєю діяльністю на посаді голови регулятора.

Пізніше Гонтарева заявила, що вночі 17 вересня спалили її будинок в селі Гореничі під Києвом. Вона назвала «нісенітницею» слова своїх опонентів, які припускають, що вона сама організувала підпал будинку й автомобіля своєї невістки, щоб отримати політичний притулок у Великій Британії та уникнути слідства в Україні.

Гонтарева займалася зокрема націоналізацією «Приватбанку», законність якої наразі оскаржує в судах колишній акціонер Ігор Коломойський.