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27 листопада 2019, Київ 11:06
Новини | Політика

НБУ звинувачує Коломойського в тиску

Будівля Національного банку України

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Національний банк України звинувачує бізнесмена Ігоря Коломойського в організації «сфокусованої атаки» на головну фінансову установу країни, йдеться у зверненні, поширеному на сайті регулятора зранку 27 листопада.

«Кілька тижнів триває сфокусована атака на Національний банк у формі замовних спекуляцій та наклепу у медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ «тітушками». Ми вважаємо, що цей тиск на Національний банк здійснює олігарх та ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд дол. США, виведених із ПриватБанку до націоналізації. Водночас держава – президент, уряд, Національний банк – об’єднані єдиною позицією, що кошти мають бути повернуті», – вказано у зверненні.

У Нацбанку наводять кілька фактів, які, на думку авторів звернення, свідчать про причетність Коломойського до тиску. Зокрема, в НБУ вказують, що «до мітингів з 25 листопада долучилися працівники «Нікопольського заводу феросплавів» та інших підконтрольних Ігорю Коломойському підприємств».

«Оскільки атаки можуть загрожувати налагодженій роботі регулятора та безпеці наших співробітників, НБУ вже звернувся до правоохоронних органів з проханням не допустити протиправних дій», – ідеться в повідомленні.

13 листопада вийшло інтерв’ю Ігоря Коломойського виданню The New York Times, де він запропонував Україні відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом на користь Росії.

/**/ /**/ Під час акції «Імпічмент Коломойському» під стінами Офісу президента України. Київ, 20 вересня 2019 року
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Найбільше МВФ заважає олігарху Ігорю Коломойському (огляд преси)

На заяви Коломойського 26 листопада відреагував президент України Володимир Зеленський. «Пан Коломойський не є президентом України. Він – громадянин України, але більшість громадян України обрали європейську інтеграцію і курс на ЄС. Саме народ України обирає, куди нам йти», – зазначив Зеленський під час візиту до Естонії.

/**/ /**/ Зеленський: Коломойський – громадянин України, але більшість громадян України обрали європейську інтеграцію і курс на ЄС
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Зеленський: Коломойський – не президент України

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