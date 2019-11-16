Гончарук та Маркарова зустрілися з місією МВФ

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук та міністр фінансів України Оксана Маркарова зустрілися з керівником місії Міжнародного валютного фонду Роном ван Роденом та економістом Габором Пулою. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорювали умови відкриття нової трирічної програми фінансування.

«Україна продемонструвала та продовжує демонструвати швидке та успішне втілення реформ, задекларованих президентом, нашим урядом і парламентом. Протягом останніх тижнів український Парламент прийняв за основу проект закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, а також ухвалив за основу та в цілому закон про анбандлінг. Останній вже підписав президент. Відтак ми сподіваємося на узгодження нової довгострокової програми розширеного фінансування, яка підтримає наші зусилля, спрямовані на прискорення економічного зростання», – зазначив Гончарук.

Ван Роден у свою чергу наголосив на важливості реформ, здійснених українським урядом та висловив сподівання на прискорення їх темпу.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Києві 14 листопада. Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від фонду у 2019 році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.