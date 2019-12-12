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12 грудня 2019, Київ 17:23
Новини | Економіка

«Привід для оптимізму є» – голова НБУ про подальшу динаміку інфляції

Голова Національного банку України Яків Смолій

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Голова Національного банку України Яків Смолій заявив, що зміцнення обмінного курсу гривні зумовило стрімкіше зниження інфляції до цілі 5%, ніж передбачав останній макроекономічний прогноз.

«У січні ми переглянемо і оприлюднимо новий макроекономічний прогноз, зокрема і майбутню траєкторію інфляції. Привід для оптимізму є… Сприятлива для зниження інфляції макроекономічна ситуація, подальший поступ у співпраці з МВФ та незмінний загалом баланс ризиків дали змогу Національному банку пришвидшити пом’якшення монетарної політики», – сказав Смолій.

Він зазначив, що активніше зниження облікової ставки не стане на заваді підтриманню інфляції близько до цілі 5%.

Раніше сьогодні НБУ знизив облікову ставку на два відсоткові пункти до 13,5%.

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За даними НБУ, у листопаді 2019 року споживча інфляція стрімко уповільнилася – до 5,1% у річному вимірі, що було нижчим від очікувань регулятора. МВФ також очікував, що рівень інфляції за підсумками нинішнього року в Україні складе 8,7%, а в 2020 році знизиться до 5,9%.

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