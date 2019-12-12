Гривня уповільнила посилення щодо долара США

На українському міжбанківському валютному ринку уповільнилося зростання гривні щодо долара США. Як інформує сайт Finance.ua, станом на 12:30 торги відбуваються на рівні 23 гривні 55–56,5 копійки за одиницю американської валюти.

Учасники ринку чекають на рішення Національного банку України з монетарної політики, яке буде оголошене о 14:00. Аналітики очікують, що облікова ставка може бути знижена на 0,5% або й на 1%.

Це спричинить зниження відсотків за облігаціями внутрішньої державної позики, які розміщує Міністерство фінансів України, тобто зробить дешевшими запозичення для української держави. Водночас це може зменшити інтерес іноземних інвесторів до українських цінних паперів та, відповідно, пропозицію долара на міжбанку.

Національний банк України опівдні встановив довідкове значення курсу на рівні 23 гривні 56 копійок за долар, це на чотири копійки менше за офіційний курс на 12 грудня.

«Торги по долару ближче до 12:00 на піку активності. Украдаються угоди по лотах до 1 мільйона доларів при перевищенні пропозиції над попитом. НБУ викуповує надлишок долара на торгах, що й не дає курсу суттєво просісти», – вказує сайт «Мінфін».

Котирування цього тижня пройшли один із орієнтирів січня 2016 року. Тоді 14 січня офіційний курс складав 23 гривні 64 копійки за долар. Наступний орієнтир – 23 копійки 26 копійок за долар, це курс на 13 січня 2016 року.