Нацбанк знизив облікову ставку до 13,5%

Національний банк України знизив облікову ставку на два відсоткові пункти до 13,5%.

«Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5% річних з 13 грудня 2019 року. Національний банк прискорює пом’якшення монетарної політики, оскільки стрімке зміцнення курсу гривні зумовлює швидше зниження інфляційного тиску, ніж очікувалося», – заявили в НБУ.

Крім того, у листопаді 2019 року споживча інфляція стрімко уповільнилася – до 5,1% у річному вимірі, що було нижчим від очікувань Національного банку. Згідно з повідомленням, інфляція у листопаді досягла середньострокової цілі 5%, яку НБУ задекларував у 2015 році.

«В основі цієї стійкої тенденції – поступове послаблення фундаментального тиску на ціни, ознакою якого є уповільнення базової інфляції, а також зниження цін на енергоносії. Інфляція суттєво уповільнилася внаслідок як зміцнення обмінного курсу гривні, так і поліпшення інфляційних очікувань. Ці фактори нівелювали тиск на ціни з боку стійкого споживчого попиту і слабшого врожаю окремих овочів», – розповіли в НБУ.

За даними регулятора, посилення гривні відбувалося внаслідок дії низки чинників. У жовтні-грудні основними джерелами надлишкової пропозиції валюти були надходження від українського експорту, зокрема завдяки рекордному врожаю зернових та олійних культур, та продаж коштів від валютних залучень державних компаній. Приплив коштів іноземних інвесторів у гривневі облігації Уряду тривав, але не мав визначального впливу на валютний ринок на відміну від попередніх місяців.

Національний банк активно викуповував надлишкову валюту для поповнення міжнародних резервів. Загалом із початку 2019 року обсяг чистих валютних інтервенцій сягнув понад 5,5 мільярда доларів.