Нацбанк знизив облікову ставку до 15,5%

Національний банк України знизив облікову ставку з 16,5% до 15,5% з 25 жовтня.

«Стрімкіше зниження фундаментального інфляційного тиску та незмінність балансу ризиків створили підстави для дещо швидшого пом’якшення монетарної політики у цьому році, ніж передбачав попередній макроекономічний прогноз, і правління знизило облікову ставку на 1 процентний пункт до 15,5%», – заявили в НБУ.

Національний банк прогнозує подальше зниження облікової ставки до 8% на кінець 2021 року за умови стійкого зниження інфляції до цілі 5%.

Водночас регулятор вважає актуальними такі ризики: повне припинення транзиту газу з Росії територією України; посилення торговельних війн та підвищення турбулентності на глобальних фінансових ринках; ескалація військового конфлікту та нові торговельні обмеження з боку Росії.

Востаннє облікова ставка була на рівні менш ніж 16% у січні 2018 року.

У квітні цього року Національний банк України вперше за два роки знизив облікову ставку до 17,5% річних з 18%.

Востаннє до цього Нацбанк знижував облікову ставку в травні 2017 року. На рівні 18% вона була з вересня 2018 року.

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості залучених і розміщених коштів.