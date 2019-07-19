Сигнал бізнесу, інвесторам. Нацбанк України знизив облікову ставку

Відсьогодні в Україні почала діяти облікова ставка Національного банку України на рівні 17% річних. Рішення про зниження ставки на піввідсотка було ухвалене правлінням НБУ напередодні. Крім цього, в Нацбанку спрогнозували, що за 2,5 роки ставка може знизитися до 8%

Як розповів на прес-конференції голова НБУ Яків Смолій, Нацбанк продовжує цикл пом'якшення монетарної політики, оскільки бачить тенденцію уповільнення інфляції до цілі у 5%. Крім цього, Національний банк опублікував середньостроковий прогноз зміни облікової ставки. Він складений на два з половиною роки.

Сценарій передбачає подальше зниження облікової ставки до 8%

«Базовий сценарій Національного банку передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% протягом наступних років за умови стійкого зниження інфляції до мети 5%», – цитує Якова Смолія видання FinClub.

Облікова ставка – це той відсоток, за яким Нацбанк дає кредити іншим банкам країни. Відштовхуючись від цієї цифри банки визначають відсотки на свої кредити та депозити. Тож, чим нижчою є облікова ставка НБУ, тим дешевшими можуть бути кредити для клієнтів банків. І тим більшим може бути на них попит. Щоправда, тоді нижчою може бути ставка по депозитах.

Зниження мало відчутне, але це знак, що воно, скоріш за все, не останнє – Бєлан

Це дуже маленьке зниження і якихось вагомих змін ми найближчим часом не відчуємо, вважає головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Бєлан. Аби побачити зниження банківських ставок за кредитами, потрібно аби й надалі тривав процес зниження облікової ставки. І Нацбанк таким чином дав про це сигнал.

Поступово цей ефект накопичиться, і ми вже побачимо зниження банківських ставок

«Головна ціль – дати сигнал бізнесу, споживачам, іноземним інвесторам про те, що Нацбанк бачить позитивну динаміку інфляції. І що в подальшому буде продовжувати знижувати ставку. Поступово цей ефект накопичиться, і ми вже побачимо зниження ставок банківських. Це дозволить прискорити банкам кредитування реального сектору. І буде потроху сприяти економічному зростанню», – вважає Олена Бєлан.

Поступове зниження до 8% реальне, однак є багато «але» – Дубровський

Це дійсно поки символічний крок, говорить старший економіст Центру соціально-економічних досліджень CASE Володимир Дубровський, але й різкого зниження, наприклад з 18 до 10 відсотків, також не буває. Адже це може призвести до непередбачуваних наслідків. Але сама тенденція зниження облікової ставки обнадійлива.

Оскільки інфляція знижується, то можна знижувати і ставку Нацбанку

«Цього варто було давно очікувати. Тому що у нас більш-менш встановлюється макроекономічна стабільність. У нас інфляція нарешті вперше з 2014 року сформувалася вже однозначною цифрою – менше від 10%. І вона продовжує знижуватися. Оскільки інфляція знижується, то можна знижувати і ставку Нацбанку», – говорить Володимир Дубровський.

Прогноз Нацбанку про подальше зниження облікової ставки до 8% експерт вважає реальним, але тільки у випадку, якщо нічого поганого не відбуватиметься. За його словами, є багато ризиків, які можуть цьому завадити. Також, на думку Володимира Дубровського, облікова ставка повинна бути не нижчою, ніж рівень інфляції.